Суд отправил Павловского под домашний арест

Соломенский районный суд города Киеве в четверг, 12 октября, избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому меру пресечения.
Суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Таким образом, суд отклонил ходатайство обвинения, которое просило для подозреваемого два месяца ареста или залога в размере 75 миллионов гривен.
По решению суда, Павловский не может покидать свое фактическое место проживания в Житомире.
Напомним, в среду НАБУ и САП задержали замминистра обороны Павловского по подозрению в причастности к хищению 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны.
Как сообщал УРА-Информ, сегодня Соломенский районный суд города Киева в четверг, 12 октября, объявил о подозрении четырем должностным лицам Министерства обороны Украины.