Суд отправил Павловского под домашний арест

Суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Таким образом, суд отклонил ходатайство обвинения, которое просило для подозреваемого два месяца ареста или залога в размере 75 миллионов гривен.

По решению суда, Павловский не может покидать свое фактическое место проживания в Житомире.

Напомним, в среду НАБУ и САП задержали замминистра обороны Павловского по подозрению в причастности к хищению 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Соломенский районный суд города Киева в четверг, 12 октября, объявил о подозрении четырем должностным лицам Министерства обороны Украины.