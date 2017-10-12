Российский Центробанк представил новую банкноту с изображением Севастополем - ФОТО

В четверг, 12 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. При этом глава ЦБ отметила, что новые банкноты будут вводиться в обращение поэтапно и на инфляцию ввод новых купюр в обращение не повлияет. Вместе с тем, по ее словам, может сократиться число банкнот номиналом в 100 и 1000 рублей.

Набиуллина также отметила, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку, а первыми в октябре новые купюры получат столица и регионы, которые на них изображены, то есть Дальний Восток и Крым.

Она также заверила, что символы, которые будут изображены на новых купюрах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса, проходившего с июня по октябрь прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов - достопримечательностей из 1113 городов России и аннексированного Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины с 12 октября вводит в обращение памятную монету посвященную Архистратигу Михаилу номиналом в одну гривну.