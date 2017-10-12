Рева поведал о проблемах с перерасчетом пенсий для переселенцев

Но данные трудности точно будут решены – уже до конца текущего года. Такие данные в рамках брифинга заявил министр соцполитики нашей страны Андрей Рева. Согласно его словам – на данный момент просто отсутствует всякая возможность провести перерасчет.

Проблема в том, что для проведения перерасчета требуются материалы дела. И пенсия сейчас переселенцам платится текущая – без материалов пенсионных дел. Для людей, которые живут на подконтрольной Украине территории, вопрос будет решен за месяц-два – подчеркнул Рева.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман обещал украинцам ежегодную индексацию пенсий.