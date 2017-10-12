Нефть Brent торгуется выше 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 07:56 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 56,63 доллара за баррель. Согласно полученным недавно данным, это на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,05 доллара за баррель, потеряв 0,49%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Такие прогнозы стали возможными благодаря увеличению спроса потребления ресурса в странах-членах ОПЕК, а также Китае. Следующий год обещает рост мировой экономики на семь процентов в КНР и шесть процентов в Японии.