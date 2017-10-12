22:15 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ ввел в обращение памятную монету Архистратиг Михаил - ФОТО

В четверг, 12 октября, Национальный банк Украины ввел в обращение новую серебряную памятную монету.

НБУ ввел в обращение памятную монету Архистратиг Михаил - ФОТО

Она посвящена Архистратигу Михаилу, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. Ее тираж составит десять тысяч штук.

Как сообщает регулятор на своей страничке в Facebook, на аверсе монеты размещена эмблема Национального банка Украины - аллегорические фигуры грифонов, между которыми изображена гривна - денежно-весовая единица Киевской Руси.

Изображение архангела вытеснено на реверсе монеты. По кругу размещены строки из поэмы Тараса Шевченко Гайдамаки: ... за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 11 мая 2017 года ввел в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине.


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