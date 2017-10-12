НБУ назвал четыре фактора, влияющие на курс

При этом на сегодняшний курс влияют четыре фактора. Об этом в четверг, 12 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

По ее словам экономика Украины построена таким образом, что в настоящее время она подвержена сезонным колебаниям тем, что, во-первых, на мировых рынках произошел рост цен на нефть. Во-вторых, мы еще не получили поступления в полной мере от экспорта урожая этого года, - отметила она, добавив, что спрос на валюту создает и тот факт, что в конце года большинство компаний, которые имели задолженность, пытаются осуществить расчеты до конца года.

Третий фактор который влияет на курс, это уже традиционно в конце года большинство компаний, которые имели задолженность по кредитам и долги пытаются рассчитаться и это создает спрос на валюту. И в-четвертых, ряд министерств сегодня закупают импортные товары и это также оказывает давление на валюту, - отметила она.

Вместе с тем, Рожкова подчеркнула, что она не видит существенных причин для волнений, поскольку объем валютных резервов Национального банка сегодня составляет 18,5 миллиардов долларов и его вполне достаточно чтобы сглаживать те сезонные колебания, которые мы видим сегодня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины на 12 октября 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 26,53 гривен за доллар.