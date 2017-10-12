Нацбанк ослабил валютные ограничения

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор продолжает либерализацию валютного регулирования. Соответствующее решение касается как банков, так и небанковских финансовых учреждений, уточнили в НБУ, добавив, что это средства, которые должны использоваться для обеспечения обязательств при осуществлении переводов за границу.

При этом в Нацбанке уверены, что изменения будут способствовать обеспечению надлежащих условий для участия небанковских финансовых учреждений в международных платежных системах и дальнейшему развитию экономических отношений в Украине и не приведут к дополнительному давлению на валютном рынке.

Вместе с тем в Центробанке уточнили, что есть исключения из запрета и под них подпадают все виды платежей по определенным кредитным договорам или договорам займа, то есть платежи по основной сумме с учетом процентов и других платежей, установленных договором.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в среду, 4 октября, отменяет требование к банкам о предоставлении скан-копий документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов, связанных покупкой и перечислением валюты за границу.