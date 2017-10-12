Наличный доллар в четверг упал до 26,90 гривен

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,90 гривен, а евро можно купить по 31,89 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,77, продажи 26,75 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5665, продажи - 26,8953 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,65, продажи - 31,65-32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2614, продажи - 31,8870 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,550-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,166, продажи - 4,678 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 11 октября 2017 года, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 26,92 гривен, а евро можно было купить 31,82 гривен.