На вещевое обеспечение ВСУ выделят 3,5 миллиарда гривен

Такая сумма - на один миллиард гривен больше прошлых плановых расходов. Об этом в Минобороны сообщил глава Центрального управления обеспечения вещами Тыла ВСУ - полковник Ю. Гусляков.

Согласно его сообщению – в проекте сметы на следующий год согласно статье расходов на имущество планируется 2,5 миллиарда гривен. При этом решением руководства государства и ВСУ данную сумму в проекте госбюджета было решенное на миллиард повысить.

Как сообщал УРА-Информ, силовиков АТО уже обеспечили зимней одеждой.