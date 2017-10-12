15:24 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На вещевое обеспечение ВСУ выделят 3,5 миллиарда гривен

Решением руководства Украины и ВСУ в проекте сметы на 2018 г. было предусмотрено примерно 3,5 миллиарда гривен - на обеспечение военнослужащих вещами.

На вещевое обеспечение ВСУ выделят 3,5 миллиарда гривен

Такая сумма - на один миллиард гривен больше прошлых плановых расходов. Об этом  в Минобороны сообщил глава Центрального управления обеспечения вещами Тыла ВСУ - полковник Ю. Гусляков.

Согласно его сообщению – в проекте сметы на следующий год согласно статье расходов на имущество планируется 2,5 миллиарда гривен. При этом решением руководства государства и ВСУ данную сумму в проекте госбюджета было решенное на миллиард повысить.

Как сообщал УРА-Информ, силовиков АТО уже обеспечили зимней одеждой.


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