Курс биткоина обновил исторический максимум

Соответствующие сведения стили известны из Coinmarketcap.

Отметим, что в настоящее время средневзвешенный курс биткоина составляет 5161 долларов. При этом в Coinmarketcap также скзано, что капитализация первой криптовалюты составила 85,7 млрд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", криптовалюта биткоин разделилась на две отдельные валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Разработчики биткоина совсем недавно запустили обновленный протокол работы блокчейна SegWit2x, который направлен на оптимизацию блокчейна. Новый протокол поддержали не все пользователи, некоторые отказались его активировать.