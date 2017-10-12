14:20 12.10.2017 | Экономика | Новости
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Курс биткоина обновил исторический максимум

По состоянию на четверг, 12 октября, стоимость первой цифровой валюты обновила исторический максимум. Таким образом, она преодолела барьер в 5000 долларов.

Курс биткоина обновил исторический максимум

Соответствующие сведения стили известны из Coinmarketcap.

Отметим, что в настоящее время средневзвешенный курс биткоина составляет 5161 долларов. При этом в Coinmarketcap также скзано, что капитализация первой криптовалюты составила 85,7 млрд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", криптовалюта биткоин разделилась на две отдельные валюты —  Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Разработчики биткоина совсем недавно запустили обновленный протокол работы блокчейна SegWit2x, который направлен на оптимизацию блокчейна. Новый протокол поддержали не все пользователи, некоторые отказались его активировать.


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