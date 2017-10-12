Алкоголь в Украине подорожал на 18 процентов

Сообщается, что только в сентябре этого года цены на алкоголь поднялись на три процента, а в столице Украины на девять процентов. В то же время, цены на табачные изделия поднялись на 15 процентов, а за сентябрь еще на два процента.

В украинском государстве продолжают расти акцизы на алкогольную продукцию, что существенно влияет на производителей легальной и качественной продукции. В результате активизируется теневой рынок алкоголя, а его сегмент постоянно расширяется.

Ранее в Кабмине подготовили постановление об очередном увеличении акцизов на алкогольную продукцию, что, по словам экспертов, значительно увеличит продажи контрафактных спиртных напитков по всей территории страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция прекратила деятельность подпольного цеха, в котором в промышленных масштабах производили фальсифицированный алкоголь в городе Киеве.