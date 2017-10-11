Вопрос цены газа для населения правительство рассмотрит на следующем заседании

Соответствующее решение было принято в среду, 11 октября, во время заседания правительства. На сегодняшнем заседании правительство должно было рассмотреть цену на природный газ, утвердив ее на сегодняшнем уровне до 1 апреля 2018 года.

Вместе с тем вопрос был снят с повестки дня и перенесен на следующее заседание, которое состоится 18 октября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили об отсутствии оснований для пересмотра цены на газ на отопительный сезон 2017-2018 года.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив заявил, что Украина обсудит с Международным валютным фондом (МВФ) ценообразование на газ для населения на следующей неделе в Вашингтоне. Он добавил, что участие в переговорах от Украины примет министр финансов. Прокопив также отметил, что до завершения переговоров правительство решило "заморозить" цену на газ.