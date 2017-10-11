23:47 11.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вопрос цены газа для населения правительство рассмотрит на следующем заседании

Кабинет министров Украины будет рассматривать вопрос цены на газ для населения на следующем заседании.

Вопрос цены газа для населения правительство рассмотрит на следующем заседании

Соответствующее решение было принято в среду, 11 октября, во время заседания правительства. На сегодняшнем заседании правительство должно было рассмотреть цену на природный газ, утвердив ее на сегодняшнем уровне до 1 апреля 2018 года.

Вместе с тем вопрос был снят с повестки дня и перенесен на следующее заседание, которое состоится 18 октября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили об отсутствии оснований для пересмотра цены на газ на отопительный сезон 2017-2018 года.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив заявил, что Украина обсудит с Международным валютным фондом (МВФ) ценообразование на газ для населения на следующей неделе в Вашингтоне. Он добавил, что участие в переговорах от Украины примет министр финансов. Прокопив также отметил, что до завершения переговоров правительство решило "заморозить" цену на газ.


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