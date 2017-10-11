В Вашингтоне начинаются ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, - Данилюк

В них примут участие министры финансов, главы центральных банков, ведущие экономисты, профессора и представители бизнеса со всего мира. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, в Вашингтон съезжаются мировые экономисты чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкиваются их страны и мировая экономика в целом. Запланированы встречи с моими коллегами министрами из других стран, руководством МВФ и Всемирного банка, инвесторами, - рассказал Данилюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 октября заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопов сообщил, что Украина в Вашингтоне обсудит с Международным валютным фондом ценообразования на газ для населения. Прокопов добавил, что участие в переговорах от Украины примет министр финансов. Он также отметил, что до завершения переговоров правительство решило "заморозить" цену на газ.