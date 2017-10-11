В Украине вступила в силу пенсионная реформа

А поскольку, согласно закону документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, он уже в среду, 11 октября 2017 года, начинает действовать. Такие образом, в частности, предусматривается повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Документом также предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо вправе самостоятельно определить свой пенсионный возраст. При этом в 60 лет выходят на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа, а диапазон требования относительно страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.

В 63 года будут выходить на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 25 лет. В 65 лет будут выходить те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 16 лет. Вместе с тем правительство предполагает на три переходных года при потере работы назначать государственную социальную помощь при наличии 15 лет страхового стажа.

Также в законе прописана возможность покупки до двух лет отсутствующего страхового стажа с применением дополнительного коэффициента 2 - за период до 12 месяцев и 1,5 - за период с 13 до 24 месяцев.

Документом будет осуществлен пересмотр размера и условий назначения минимальной пенсии по возрасту. Так, на уровне прожиточного минимума пенсия в минимальном размере будет назначаться лицам, имеющим страховой стаж 30/35 лет для женщин и мужчин соответственно. При этом с 1 января 2018 года гарантия по обеспечению выплаты пенсий в минимальном размере на уровне 40% от минимальной заработной платы, но не менее чем размер прожиточного минимума, будет обеспечиваться лицам, имеющим страховой стаж 30/35 лет, по достижении ими 65 лет. Кроме того, проектом вносятся изменения в закон "Об индексации денежных доходов населения", предусматривающие исключение из закона пенсий как объекта индексации денежных доходов населения.

То есть, автоматическая индексация пенсии проводиться не будет. При этом документом величина оценки одного года страхового стажа за период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования уменьшена с 1,35% до 1%. "Предложенное изменение приведет к общему уменьшению размера пенсий, особенно тех, которые будут назначаться после вступления в силу закона в случае принятия этого законопроекта как закона.

При этом уменьшение размера пенсии по сравнению с пенсией, которую назначили бы этому лицу по ныне действующему закону, будет особенно значительным у лиц, имеющих большой страховой стаж", - отмечается в заключении Главного юридического управления Верховной Рады.

Кроме того, в управлении подчеркивают, что предложенное в проекте поэтапное увеличение страхового стажа не обеспечивает в такой короткий период возможность приобретения гражданами предпенсионного возраста дополнительно до 10 лет страхового стажа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 октября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".