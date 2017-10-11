11:59 11.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В сентябре банки сократили задолженность перед НБУ на 0,2 процента

Задолженность украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным им кредитам рефинансирования в сентябре сократилась на 0,2 процента. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" за сентябрь текущего года.

В сентябре банки сократили задолженность перед НБУ на 0,2 процента

Таким образом, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на первое октября текущего года составил 63,645 млрд гривен.

С начала года объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 14,9 процента.

При этом, объем выкупленных банками депозитных сертификатов Нацбанка в прошлом месяце увеличился на 1,8 процента, сократившись при этом на 46 процентов по итогам за девять месяцев.

В данное время, объем выкупленных банками депозитных сертификатов регулятора составил 36,836 млн гривен.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", испанский банк Banco Sabadell принял решение об уходе из Барселоны. Согласно информации источника, Banco Sabadell впервые за всю свою историю переносит свой главный офис, так как руководство банка боится ухода сотрудников, а также выхода основных акционеров банка.


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