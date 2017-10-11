00:30 11.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укравтодор" получил лишь половину денег на ремонт дорог

"Укравтодор" получил на данный момент 51,1 процента из ранее планированных в бюджете 24,8 миллиарда гривен.

Так, Госагентство автодорог Украины ("Укравтодор") уже получило из госбюджета исключительно половину средств на проведение ремонта дорог в 2017 г. Об этом речь идет в статье "Почему Кабмин не выполняет свои планы финансирования ремонта автодорог".

Состоянием на начало октября Укравтодор получил лишь 9,7 миллиарда гривен из бюджета, кредиты под гарантии на два миллиарда гривен и деньги МФО на 0,9 миллиарда гривен. В целом – примерно 12,7 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, " Укравтодор" намерен строить автобан Львов-Будапешт.


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