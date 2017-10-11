Украина закупит у Турции системы связи

Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, данное соглашение подписано на 43 млн 635 тысяч долларов на поставку систем связи между Aselsan и резидентом-клиентом в Украине.

Стоить добавить, что совсем недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время брифинга с украинским главой государства Петром Порошенко заявил, что товарооборот между странами следует поднять до 10 миллиардов долларов в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Канада улучшат сотрудничество в сфере обороны. Так, глава Украины Петр Порошенко на переговорах с Премьером Канады Д. Трюдо представил видение Украины в вопросе партнерства в области безопасности.