Украина уже экспортировала 11,7 миллиона тонн зерна

Такие данные содержит сообщение пресс-службы Госслужбы Украины по безопасности продуктов питания, а также защиты потребителей. Согласно этим данным – на данный момент уже было страной экспортировано около 6,8 миллиона тонн пшеницы, из нее продовольственной – примерно 3,8 миллиона тонн, а также фуражной – три миллиона тонн.

Ячмень был экспортирован в объеме более 3,3 миллиона тонн, а также кукуруза - примерно 1,22 миллиона тонн. Также в ведомстве отметили, что уже на данный момент отгружено 1,6 миллиона тонн масличных культур, рапса в т.ч. - более 1,46 миллиона тонн.

Как сообщал УРА-Информ, украинские аграрии уже собрали 42 миллиона тонн зерна.