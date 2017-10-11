Украина ожидает еще один транш МВФ

По словам госслужащего, Украина придерживается своей программы помощи с Международным валютным фондом и планирует получить очередной транш средств до конца 2017 года.

Министр также отметил, что на этой неделе он должен поехать в Вашингтон для переговоров с МВФ относительно помощи Украине в размере 17,5 млрд долларов США, несмотря на обеспокоенность, что прогресс в рамках программы замедлился.

Украина готова обсуждать любые вопросы, которые может иметь МВФ по пенсионной реформе, принятых в парламенте на прошлой неделе, которые, по его мнению, можно легко решить.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Миссия Международного Валютного Фонда отметила успешные результаты процесса децентрализации в Украине. В результате за первое полугодие размеры местных бюджетов увеличились на сумму в 102 млрд гривен, что в два с половиной раза больше, чем за 2016 год.