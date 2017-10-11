03:00 11.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина ожидает еще один транш МВФ

Министерство финансов Украины ожидает получить очередной транш от МВФ до конца 2017 года. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Украина ожидает еще один транш МВФ

По словам госслужащего, Украина придерживается своей программы помощи с Международным валютным фондом и планирует получить очередной транш средств до конца 2017 года.

Министр также отметил, что на этой неделе он должен поехать в Вашингтон для переговоров с МВФ относительно помощи Украине в размере 17,5 млрд долларов США, несмотря на обеспокоенность, что прогресс в рамках программы замедлился.

Украина готова обсуждать любые вопросы, которые может иметь МВФ по пенсионной реформе, принятых в парламенте на прошлой неделе, которые, по его мнению, можно легко решить.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Миссия Международного Валютного Фонда отметила успешные результаты процесса децентрализации в Украине. В результате за первое полугодие размеры местных бюджетов увеличились на сумму в 102 млрд гривен, что в два с половиной раза больше, чем за 2016 год.


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