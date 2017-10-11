17:43 11.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Предприятия погасили перед "Нафтогазом" задолженность на 255 миллионов гривен

Задолженность ТКЭ, ТЭЦ и прямых промпотребителей перед "Нафтогазом Украины" за природный газ снизилась на 255 миллионов гривен.

Предприятия погасили перед

Так, снижение задолженности зафиксировано на уровне 0,9% и сейчас составляет 27,7 миллиарда гривен. Такие данные распространила пресс-служба компании. Состоянием на десятое октября общая просроченная задолженность ТКЭ, ТЭЦ и прямых потребителей перед "Нафтогаз Украины" – примерно 27,7 миллиарда гривен.

Задолженность в сравнении с прошлой неделей уменьшилась на 255 миллионов гривен (0,9%). При этом долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за используемый для производства теплоэнергии газ – примерно 78% от общей суммы долга.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" продает свой автопарк.


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