Предприятия погасили перед "Нафтогазом" задолженность на 255 миллионов гривен

Так, снижение задолженности зафиксировано на уровне 0,9% и сейчас составляет 27,7 миллиарда гривен. Такие данные распространила пресс-служба компании. Состоянием на десятое октября общая просроченная задолженность ТКЭ, ТЭЦ и прямых потребителей перед "Нафтогаз Украины" – примерно 27,7 миллиарда гривен.

Задолженность в сравнении с прошлой неделей уменьшилась на 255 миллионов гривен (0,9%). При этом долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за используемый для производства теплоэнергии газ – примерно 78% от общей суммы долга.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" продает свой автопарк.