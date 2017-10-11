Пенсионная реформа в действует

4 октября народные депутаты проголосовали за Пенсионную реформу. "За" - проголосовали 288 народных депутатов. С момента голосования в первом чтении в документ предложили внести более двух тысяч правок. Но депутаты справились быстро - за два часа. Могут же, когда нужно...

Итак, документ принят, 8 октября его подписал президент и с этого момента пенсионная реформа стартовала.

Между тем одну из самых скандальных реформ нынешнего года - пенсионную - парламент принял c громким обещанием улучшить качество жизни пенсионеров. Премьер Владимир Гройсман назвал пенсионную реформу историческим решением, поздравил украинцев с этим событием и президент Петр Порошенко. По его словам, принятие пенсионной реформы в Украине позволит поднять размер пенсии для девяти миллионов пенсионеров которые получат прибавку к пенсии от 100 до 1000 гривен.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева пообещал как можно быстрее закончить все перерасчеты и заверил, что, как и было обещано, пенсионеры получать новую пенсию уже в октябре. Вместе с тем, по его словам, поточные выплаты начались уже с 4 октября и если бы закон был принят в сентябре, то все процедуры уже были бы завершены. Теперь же люди начали получать пенсии старого размера, но по дополнительным ведомостям до конца месяца им доплатят.

При этом он призвал людей к спокойствию и пообещал, что всем будут предоставлены сообщения о пересчете. Каждый получит то, что ему полагается. Органы Пенсионного фонда практически всю техническую работу закончили. Осталось завершить юридические процедуры, - пояснил министр.

Вместе с тем эксперты с прискорбием отмечают, что с нынешней реформой многим украинцам вряд ли удастся дожить до пенсии.

Итак, чего же ждать нашим пенсионерам. По словам профильного министра в среднем, по новому закону, пенсии вырастут на 700 гривен и будет это более 2,5 тысяч гривен, а минимальная пенсия теперь составляет 1452 гривен. Вместе с тем универсального калькулятора, с помощью которого можно было бы самостоятельно посчитать сумму надбавки, нет.

При этом размер выплат каждому будут определять индивидуально, учитывая размер зарплаты и стаж. Это будет называться осовремениваем пенсий под которое подпадают почти шесть миллионов пенсионеров. Остальным будет увеличена пенсия в связи с ростом прожиточного минимума.

Но собственно для чего нужно вот такое осовременивание? Да потому, что правительство посчитало несправедливым, что люди, которые проработали одинаковое количество лет в одной отрасли, но вышедшие на пенсию в разные годы, получают разные пенсии, размеры которых могут отличаться в разы.

Ну, скажем, шахтер со страховым стажем 46 лет вышел на пенсию в 2008 году и получает 3311,87 гривен. А другой шахтер с таким же страховым стажем вышел на пенсию в 2016 году и получает 8446,21 гривен. Такая большая разница получилась из-за того, что пенсия украинцев зависит от трех показателей: зарплаты, стажа и показателя средней зарплаты в Украине, который применяется при исчислении пенсии.

Средняя зарплата растет с каждым годом, поэтому пенсии украинцев должны тоже, по идее, расти. Однако последний раз такое осовременивание произошло в 2012-м и применили тогда средний показатель зарплаты в Украине вообще за 2007 год – 1197,91 гривен. За последние годы показатель средней зарплаты вырос в три раза, а пенсии практически не поднимались. Сейчас две трети выплат даже не достигают размера прожиточного минимума.

Поэтому, заверили в Министерстве социальной политики, будут пересчитаны и осовременены все ранее назначенные пенсии по единым правилам расчета пенсии, независимо от того, в каком году была назначена пенсия по материалам пенсионных дел.

За основу будут принимать единый для всех показатель средней зарплаты за последние три года в размере 3764,4 гривен.

Также будут учитывать показатель прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, установленного госбюджетом на 1 декабря 2017 года и увеличенного на 79 гривен (1373 грн + 79 грн = 1452 грн). Именно к нему привязан размер минимальной пенсии.

Еще один важный момент – пенсии будут ежегодно индексировать. Размер будет вычисляться, исходя из финансовых возможностей солидарной системы, но не менее чем на 50% роста среднемесячных зарплат за три года и на 50% индекса потребительских цен.

Вот только наше правительство ловко обошло прописанную в законодательстве автоматическую индексацию пенсий. До сих пор, в том случае, когда растет средняя зарплата и повышается инфляция, правительство было обязано индексировать пенсии. Теперь же, после принятия реформы, индексировать выплаты будут на сумму в два раза меньше - только на 50% от роста средней зарплаты (ранее на 100%) и 50% инфляции (также ранее на 100%). Это значит, если цены вырастут на 10%, то на 5% от минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан состоится индексация. Но. Такая автоматическая индексация начнется только с 2021 года, а до этого в 2019-2020 годах она будет происходить по решению Верховной Рады, которая вовсе не обязана принимать решение об индексации. На счет индексации 2018 года в пенсионной реформе вообще нет ни слова. Даже если цены за год вырастут на 20%, индексировать пенсии никто не станет.

Таким образом основная цель пенсионной реформы-2017 – выравнивание расходной и доходной части Пенсионного фонда.

На сегодняшний день дефицит Фонда составляет более 140 миллиардов гривен. Именно отсутствие достаточных средств для финансирования пенсий, а также требования Международного валютного фонда способствовали разработке нового проекта закона о пенсионном обеспечении взамен ныне действующего документа № 1058 от 2004г.

При этом, как пояснил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, для нынешнего осовременивания пенсий только в октябре нынешнего года нужно дополнительно пять миллиардов гривен. По его словам, в Пенсионном фонде с начала года сформирован дополнительный ресурс более 26 миллиардов гривен. Это деньги полученные от дополнительных поступлений минимальной заработной платы и ее детенизации. Таким образом, в Фонде есть полностью ресурс, чтобы обеспечить перерасчет пенсий в этом году 9,7 миллионам пенсионеров, - заверил он.

Официально пенсионный возраст повышать не будут. Правда, для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, придется отработать от 25 до 35 лет, в зависимости от даты вашего рождения. Более того, тем, кто не отработал хотя бы 15 лет, пенсия и вовсе не светит. По прогнозам правительства, только 55% населения в 2028 году будут иметь страховой стаж 35 лет. А это значит, что остальные 45% выйдут на пенсию позже, если доживут.

Для того, чтобы претендовать на пенсию с 65 лет, тоже нужно будет отработать минимум 15 лет. Это правило вступит в силу с 1 января 2019 года.

Если человек дожил до 65 лет и при этом отработал 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, то его минимальная пенсия будет оставлять 40% от минимальной зарплаты, но не менее прожиточного минимума для пенсионеров. Если человек достиг 65 летнего возраста, но не наработал такой стаж, то размер пенсии устанавливается пропорционально стажу человека относительно прожиточного минимума. То есть, если мужчина отработал 30 лет вместо 35, то он получит 30/35=85,6% прожиточного минимума.

Тем, у кого нет необходимого стажа, с 65 лет будет назначена государственная социальная помощь, которая для большинства категорий населения составляет 30% от минимальной пенсии. Для сравнения, на сегодня это 393,6 грн.

Скажем, с января 2018 года выходить на пенсию будут иметь право те, кто достиг 60-летнего возраста, работал и платил взносы 25 и больше лет. С 15-летним стажем в следующем году будут иметь право на пенсию только те, кто достиг 63-летнего возраста и выше. 15 лет стажа еще сохранят в 2019-м, но лишь для людей, которые старше 65 лет. Для тех, у кого не хватает страхового стажа, можно будет выйти на пенсию позже или докупить у государства необходимые годы страхового стажа. Сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода не может быть меньше, чем минимальный страховой взнос, умноженный на коэффициент 2. То есть один год обойдется примерно в 16,8 тысяч гривен, а два года – в 25,3 тысяч гривен.

Еще одно важное изменение – снижение коэффициента страхового стажа. Сейчас за каждый полный отработанный год человек получает 1,35% от заработанного. То есть, отработав 40 лет, ваш коэффициент страхового стажа будет составлять 54%. В новом законе его понизили до 1%. То есть, за 40 лет вы получите 40% страхового стажа. Но если коэффициент страхового стажа снижен, то получается, что новоназначенные пенсии станут на четверть ниже. Это нововведение объясняют тем, что в будущем пенсии будут автоматически повышать (индексировать), да и сейчас коэффициент будет высчитываться и уже повышенной минимальной заработной платы.

Также обещают отменить все "специальные" условия выхода на заслуженный отдых. Их оставят только для военных. С 1 января 2018 года в Украине будут отменены специальные пенсии для депутатов, госслужащих, прокуроров, сотрудников дипломатической службы, научных сотрудников. Работники здравоохранения и образования тоже должны будут выходить на пенсию на общих основаниях.

Для примера: 10,8 миллионов пенсионеров (из 11,9 миллионов имеющихся) по состоянию на 1 января этого года получали в среднем по 1725 гривен. В то же время 112 тысяч пенсионеров-госслужащих получали в среднем по 3385 гривен, двум дипломатам выплачивали по 9 тысяч гривен, 1,4 тысячи работников Нацбанка - по 6,5 тысяч гривен, 61,1 тысячи ученых - по 3,7 тысяч гривен, 960 нардепам - по 15,1 тысяч гривен, почти 5,4 тысячи прокуроров - по 9,4 тысяч гривен, 69 бывшим работникам Кабмина - по 15,1 тысяч гривен .

Еще один важный момент – введение второго уровня пенсионной системы взамен принятой в настоящее время солидарной. До сих пор формирование фонда осуществляется за счет перечислений официально работающей части украинцев. Но в 2017 году, по данным Института демографии соотношение работающих и пенсионеров достигло соотношения 10 к 11, а к 2050 году эта цифра вырастет до критичного значения 15 к 10-ти. В соответствии с положениями нового проекта планируется ввести трехуровневую систему страхования, состоящую из солидарной, накопительной и негосударственной части.

С 2019 года в Украине может заработать накопительный уровень пенсионной системы. А именно, каждого работающего украинца младше 35 лет, обяжут несколько процентов от зарплаты отдавать на специальный накопительный счет. Гражданам страны в возрасте 36-55 лет – добровольно.

Уровень взносов будет ежегодно расти от 2% до 7%. Управлять этими деньгами будут специальные негосударственные пенсионные фонды. Из солидарного фонда лицу по достижению пенсионного возраста будет выплачиваться минимальная по стране пенсия.

Из накопительного – добавка к минимальной выплате. При этом закон оговаривает порядок использования накопленных средств в случае преждевременной смерти их получателя. В отличие от солидарной пенсии, которая не выплачивается другим лицам, кроме случаев, оговоренных в законодательстве (потеря кормильца несовершеннолетними детьми и т.д.) средства с накопительного фонда передаются наследникам.

Из негосударственных источников. Участвовать в формировании пенсионных отчислений будущего периода могут фонды второго уровня (полу частные) и третье уровня (частные). Решение об участии в такой программе принимается лицом на добровольных началах. Им же определяется сумма ежемесячных взносов. Эта величина впоследствии может изменяться по желанию вкладчика.

С одной стороны, такой подход есть во многих странах мира и это шаг навстречу цивилизованному способу обеспечить свою старость. С другой, в украинских реалиях, совершенно непонятно, что будет с этими деньгами через 25-30 лет. Ведь за 21 год своей истории украинская гривна обесценилась по отношению к доллару США более чем в 14 раз. Накопительная система пенсионного обеспечения хорошо показала себя в странах высоким уровнем экономики. Но даже государства с твердой валютой защищают вклады от неизбежной инфляции путем установления соответствующей процентной ставки по депозиту. Средства, находящиеся на целевых счетах, вкладываются в прибыльные государственные проекты, валютные облигации.

В Международном валютном фонде и Всемирном банке выделили три основных момента, которые не нравятся нашим кредиторам.

Речь, в частности, идет о выплате временной помощи неработающим лицам, которые достигли 60-летнего возраста, без необходимого для получения пенсии страхового стажа. А также о индексации пенсий в 2018-2020 годах, а потом автоматически согласно формуле.

Кредиторы считают, что индексацию пенсий нужно перенести на 2019 год. Они выступают против введения накопительной пенсионной системы с 2019 года и расширения перечня видов деятельности, которую можно будет учитывать в пенсионный стаж. Это касается учебы в вузе, предпринимательской деятельности упрощенцев и декретных отпусков.

С 1 октября 2017-го работающие пенсионеры будут получать 100% пенсии. Раньше государство не доплачивало таким лицам 15%. С зарплат работающих пенсионеров будут высчитывать взносы в Пенсионный фонд и налоги. Сохраняется право на досрочный выход на пенсию для:

- матерей, которые воспитали пятерых детей или инвалидов с детства (в 50 лет);

- военных – участников боевых действий (55 лет);

- лилипутов и диспропорциональных карликов (40/45 лет);

- артистов (при наличии выслуги от 20 до 35 лет);

- журналистов, в случае ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий;

- чернобыльцев (со снижением пенсионного возраста).

Отменяется уменьшение размера пенсии женщинам, которые воспользовались правом досрочного выхода на пенсию после достижения 55 лет. Размер пенсии им будет выплачиваться в полном размере после достижения ими возраста, который превышает пенсионный на количество месяцев досрочного выхода на пенсию.

Временную государственную социальную помощь с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020-го будут назначать неработающим лицам, которые достигли установленного пенсионного возраста, имеют страховой стаж не меньше 15 лет, но не приобрели права на пенсионную выплату на период до приобретения права на пенсию по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Правительство до 1 ноября 2017-го подготовит отдельный законопроект об осовременивании пенсий военным. После того, как этот документ примет Верховная Рада, в течение следующего полгода правительство подготовит законопроекты о:

- введении профессиональной пенсионной системы (для отдельных категорий профессий, которые сейчас имеют льготные статусы);

- порядке получения сумм пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на временно неконтролируемой государственной властью Украины территории.

Узнать все данные о себе можно на сайте Пенсионного фонда. Но чтобы создать личный электронный кабинет, нужна или личная электронная подпись, или письменное заявление в Пенсионный фонд. С собой обязательно нужно иметь паспорт и оригинал идентификационного кода. Карточка об обязательном социальном страховании уже не нужна, потому ее не используют, ведь есть электронный ресурс.