ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть

Согласно информации канала, спрос повысится на полтора процента ( плюс 30 тыс дополнительных баррелей) и составит 97 млн баррелей в сутки. Оптимистичный прогноз организации и на 2018 год, так как процент добычи "черного золота" увеличиться еще на полтора процента по отношению в 2017 году - 98 млн баррелей в сутки.

Такие прогнозы стали возможными благодаря увеличению спроса потребления ресурса в странах-членах ОПЕК, а также Китае. Следующий год обещает рост мировой экономики на семь процентов в КНР и шесть процентов в Японии.

Экономика США также увеличит свое ВВП на два процента, что будет стимулировать рынок американских поставщиков нефти увеличить количество продаж.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15 процентов.