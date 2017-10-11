НБУ в среду немного опустил курс гривны

Национальный банк Украины установил на среду, 11 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2658,6183 грн;
100 евро - 3136,3720 грн;
10 российских рублей - 4,5782 грн.
При этом регулятор установил на 11 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1103.844232;
Серебро - 14.633572;
Платина - 781.255699;
Палладий - 791.512879.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 10 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2655,1695 грн;
100 евро - 3118,7621 грн;
10 российских рублей - 4,5531 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.