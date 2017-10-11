НБУ в среду немного опустил курс гривны

100 долл - 2658,6183 грн;

100 евро - 3136,3720 грн;

10 российских рублей - 4,5782 грн.

При этом регулятор установил на 11 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1103.844232;

Серебро - 14.633572;

Платина - 781.255699;

Палладий - 791.512879.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 10 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2655,1695 грн;

100 евро - 3118,7621 грн;

10 российских рублей - 4,5531 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.