МВФ прогнозирует Венесуэле инфляцию более чем в 2300 процента

Соответственно данным доклада, усиление политического кризиса в Венесуэле представляет собой серьезную помеху для экономической активности, которая, согласно прогнозам, сократится более чем на 12% в 2017 году, как следствие, уменьшится производство нефти и обострится неуверенность.

На фоне других стран Латинской Америки Венесуэла остается фактически единственной с отрицательными показателями экономического роста в этом и следующем годах. МВФ отмечает, что в целом по региону рост экономики по году оценивается в 1,2%.

В 2016 году, помимо Венесуэлы, уменьшение ВВП было отмечено также у Бразилии, Аргентины и Эквадора, однако в 2017 году и в проектировках на 2018 они остались только у Венесуэлы.

Добавим, ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. А также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен считает, что динамика роста ВВП Украины до конца года будет сохраняться на уровне двух процентов.