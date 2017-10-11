09:36 11.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100175977:nastya

Кабмин сегодня рассмотрит изменения в формирование тарифов на тепловую энергию

Сегодня Кабинет министров Украины на заседании рассмотрит изменения в формирование тарифов на тепловую энергию. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского правительства.

Кабмин сегодня рассмотрит изменения в формирование тарифов на тепловую энергию

По данной информации, Кабинет министров рассмотрит проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию.

Именно ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды.

Также правительство рассмотрит изменения в порядок предоставления льгот на приобретение твердого топлива и сжиженного газа за счет субвенций из государственного бюджета.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив уверен, что такое большое количество законопроектов сильно нагружает работу и Кабмина, и аппарата президента Украины. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив