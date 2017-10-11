Кабмин сегодня рассмотрит изменения в формирование тарифов на тепловую энергию

Сегодня Кабинет министров Украины на заседании рассмотрит изменения в формирование тарифов на тепловую энергию. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского правительства.
По данной информации, Кабинет министров рассмотрит проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию.
Именно ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды.
Также правительство рассмотрит изменения в порядок предоставления льгот на приобретение твердого топлива и сжиженного газа за счет субвенций из государственного бюджета.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив уверен, что такое большое количество законопроектов сильно нагружает работу и Кабмина, и аппарата президента Украины.