Кабмин сегодня рассмотрит изменения в формирование тарифов на тепловую энергию

По данной информации, Кабинет министров рассмотрит проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию.

Именно ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды.

Также правительство рассмотрит изменения в порядок предоставления льгот на приобретение твердого топлива и сжиженного газа за счет субвенций из государственного бюджета.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив уверен, что такое большое количество законопроектов сильно нагружает работу и Кабмина, и аппарата президента Украины.