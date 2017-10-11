Гройсман анонсировал выделение средств на вертолеты для ГСЧС

Планируется выделение семи вертолетов, а также модернизация одного самолета и другой техники. Об этом в рамках заседания украинского правительства сообщил премьер Украины - Владимир Гройсман.

В рамках планирования госбюджета на 2018 г. следует определить модернизацию оборудования ГСЧС. И в первую очередь это будет авиатехника. Сейчас нужно принять поручение к Минфину – чтоб во время доработки госбюджета была учтена потребность в семи вертолетах и одном самолете.

Как сообщал УРА-Информ, в ГСЧС от метили, что по итогам пожаров в Украине каждый год гибнет три тысячи украинцев.