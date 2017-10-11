Доллар в обменниках потерял копейку

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, сегодня американский доллар продается по 26,92 гривен, а евро можно купить 31,82 гривен.

Курс покупки доллара сегодня, по данным коммерческих банков, составляет 26,00-26,80, продажи 26,79 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5751, продажи - 26,9198 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,55, продажи - 31,64-32,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1772, продажи - 31,8219 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,550-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,200, продажи - 4,680 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 10 октября 2017 года, наличный доллар потерял пять копеек. Наличный евро набрал копейку. Таким образом вчера доллар продавался по 26,93 гривен, а евро можно было купить по 31,75 гривен.