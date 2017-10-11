Бюджет Украины может потерять 4 млрд гривен из-за новых антитабачных запретов

Соответствующий документ ограничивает порядок продажи табачных изделий. Об этом свидетельствуют данные в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Отметим, что на данный момент законопроект №4030а обсуждается в профильных комитетах парламента. В частности, документ предлагает ввести запрет на выкладку табачных изделий на витринах киосков и магазинов.

Кроме того, дополнительные ограничения будут и на курение в общественных местах, а также на увеличение платы за лицензию на продажу табачных изделий.

"Около 10% торговых точек (а это более 7000 киосков) могут закрыться. 15-20 тыс. граждан Украины потеряют рабочие места", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина увеличила экспорт сигарет за границу на четыре процента. В течении января-сентября месяца 2017 года украинское государство наторговало сигаретных изделий на сумму в пять млрд гривен.