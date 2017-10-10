В октябре для осовременивания пенсий необходимо пять миллиардов гривен, - Зарудный

В Пенсионном фонде с начала года сформирован дополнительный ресурс более 26 миллиардов гривен. Это деньги полученные от дополнительных поступлений минимальной заработной платы и ее детенизации.

Об этом во вторник, 10 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный. По его словам, в Фонде есть полностью ресурс, чтобы обеспечить перерасчет пенсий в этом году 9,7 миллионам пенсионеров.

При этом он отметил, что под осовременивание подпадают почти шесть миллионов пенсионеров, а остальным будет увеличена пенсия в связи с ростом прожиточного минимума.

Как только закон вступит в силу, буквально за сутки будут напечатаны дополнительные выплатные ведомости и переданы на почту и банковские учреждения.

Пенсионеры, которые с 4 числа получили пенсии в старом размере, получат доплату, - заверил глава ведомства, добавив, что минимальная пенсия теперь будет составлять 1 452 гривен.

Вместе с тем Зарудный отметил, что средняя пенсия увеличится почти на 700 гривен и будет составлять более 2,5 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" уже завтра, 11 октября 2017 года, вступит в силу.