В МВФ прогнозируют улучшение экономического климата Украины

Об этом говорится в обзоре World Economic Outlook.

По информации обзора, в 2018 году предполагалось увидеть не менее трех процентов дефицита бюджета, однако этот показатель к осени 2017 года уменьшился до 2,9 процента.

Сообщается, что до конца года рост ВВП на два процента за квартал останется неизменным, однако уже к началу 2018 году этот показатель может вырости до трех процентов за квартал. На 2025 год ожидают роста экономики на пять и более процентов.

Инфляция на 2017 год так и останется на уровне 10 процентов, а вот в 2018 году прогнозируют ее уменьшение до семи процентов.

В своб очередь, Всемирный банк утверждает, что дефицит украинского бюджета составит не менее четырех процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за первый квартал текущего года Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом на уровне 9,7 миллиардов гривен.