В Минэнерго заверили, что пересматривать цены на газ на отопительный сезон не будут

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не намерено пересматривать цены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном во вторник, 10 октября, в Facebook.

Согласно сообщению, рассчитанная цена не превышает 10% от текущей цены, поэтому оснований для ее пересмотра нет. Минэнерго подало на рассмотрение Кабинету министров Украины проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 г. № 187".

Он был разработан для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, а также протокола совещания по урегулированию проблемных вопросов в отдельных отраслях энергетики, инфраструктуры, экологии.

Предложенные изменения позволят сделать объективный расчет цены на газ на уровне импортного паритета и сбалансировать интересы потребителей и государства, в лице госкомпаний НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укргаздобыча", - пояснили в ведомстве, добавив, что в связи с предложенными изменениями период, на основе которого осуществляется расчет значения цены газа, составит 1 апреля - 1 октября 2016 года и 1 апреля - 1 июля 2017 года.

Согласно предложенному Минэнергоугля расчету, цена газа на этот период составит 5223,06 гривен без НДС, что лишь на 5,6% больше текущей цены, - пояснили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ остается неизменной.