Сверхплановые поступления в ПФ увеличились

По словам госслужащего, доходы Пенсионного фонда и в этом году, выросли сверх плана. ПФ сегодня сверх того, что планировалось и имеет 26 млрд ресурса, который позволяет обеспечить осовременивание пенсий.

Сверхплановые поступления в Пенсионный фонд, удалось получить благодаря увеличению минимальной пенсии, а также — детенизации заработной платы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сверхплановые поступления в ПФ в конце 2017 г. составят примерно 20 млрд грн. Эти средства направят – если парламент примет необходимый закон – чтобы были проведены перерасчеты с октября нынешнего года всех пенсий – их осовременивание – учитывая новый прожиточный минимум, что вырастет до 1373 гривен.