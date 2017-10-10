Спецпенсии осовремениванию не подлежат

Такие правила - согласно принятой пенсионной реформе. Такое заявление сделал недавно А. Зарудный – глава украинского Пенсионного фонда. Согласно его словам для украинских СМИ – пенсии украинцев, что были начислены согласно спецзаконам, осовремениванию не подлежат.

Также эти пенсии не подлежат и пересмотру. Это значит – будут осовременены пенсии, которые были назначены согласно исключительно общим страховым законам. Также Зарудный добавил, что именно спецпенсии пересматривались уже много раз за последнее время.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко сообщал, что осовременивание пенсий в стране будет механизмом на постоянной основе.