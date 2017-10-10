НБУ во вторник укрепил гривну

100 долл - 2655,1695 грн;

100 евро - 3118,7621 грн;

10 российских рублей - 4,5531 грн.

При этом регулятор установил на 10 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091.613543;

Серебро - 14.443882;

Платина - 777.681276;

Палладий - 804.998283.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2673,9931 грн;

100 евро - 3130,4437 грн;

10 российских рублей - 4,6294 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.