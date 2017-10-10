Наличный доллар во вторник понизился до 26,93 гривен

Наличный евро набрал копейку. Таким образом сегодня доллар продается по 26,93 гривен, а евро можно купить по 31,75 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,85, продажи 26,75 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5742, продажи - 26,9304 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 30,50-31,57, продажи - 31,49-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1079, продажи - 31,7483 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,550-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,179, продажи - 4,668 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 9 октября 2017 года, наличный доллар потрял 11 копеек. Наличный евро также понизился на 11 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,98 гривен, а евро можно было купить по 31,74 гривен.