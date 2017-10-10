Литва предлагает ЕС сзывать и России компенсацию за потери от монополии "Газпрома"

Как заявила во вторник, 10 октября, после встречи с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер президент, "Газпром" должен выплатить компенсацию Литве и другим странам, которые пострадали от его монополии.

Она также призвала Еврокомиссию добиваться того, чтобы государствам в будущем добивались цен основанных к честной рыночной конкуренции и отражающие реальную ситуацию на рынке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Газпром" увеличил прогноз экспортной цены на газ в Европу. Средняя экспортная цена газа в Европу может возрасти до 200 долларов за тысячу кубических метров.