Французские виноделы собрали наименьший за полвека урожай

Такие данные распространил Bloomberg. Оказалось, что объем вина в 2017 г. может упасть сразу на 19% - то есть до 36,9 миллионов гектолитров. Это - примерно 4,9 миллиарда бутылок. Это – самый маленький показатель начиная с 1957 года.

Снижение производства вина возникло по причине сильных морозов весной. При этом постоянная засуха на юго-востоке государства также усилила сокращение производства – отметили по этому поводу во французском сельскохозяйственном министерстве.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в течение трех лет сократила экспорт вина.