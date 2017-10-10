00:30 10.10.2017 | Экономика | Новости
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Французские виноделы собрали наименьший за полвека урожай

В 2017 г. по причине неблагоприятной погоды французские виноделы собрали наименьший урожай за все последние 60 лет.

Французские виноделы собрали наименьший за полвека урожай

Такие данные распространил Bloomberg. Оказалось, что объем вина в 2017 г. может упасть сразу на 19% - то есть до 36,9 миллионов гектолитров. Это - примерно 4,9 миллиарда бутылок. Это – самый маленький показатель начиная с 1957 года.

Снижение производства вина возникло по причине сильных морозов весной. При этом постоянная засуха на юго-востоке государства также усилила сокращение производства – отметили по этому поводу во французском сельскохозяйственном министерстве.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в течение трех лет сократила экспорт вина.


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