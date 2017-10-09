В Украине инфляция составила 2%

При этом в годовом измерении инфляция по итогам прошедшего месяца ускорилась до 16,4% с 16,2% по итогам августа. Такие данные в понедельник, 9 октября, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, с начала года инфляция достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Национальным банком Украины целевого диапазона в 8%.

Вместе с тем в статистическом ведомстве напомнили, что в августе была зафиксирована дефляция 0,1%, а месяцем ранее инфляция замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне и 1,3% в мае. Однако в годовом измерении рост потребительских цен в последние месяцы ускорялся: с 13,5% по итогам мая, до 15,6% – по итогам июня и 15,9% – по итогам июля.

При этом в Госстате напомнили, что информация не учитывают данных по оккупированной территории Республики Крым, города Севастополя и части зоны антитеррористической операции на Донбассе.

Напомним, Нацбанк в конце января 2017 года скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазоне 8%+/- 2 процентных пункта и до последнего времени сохранял этот прогноз, лишь отмечая растущие риски его невыполнения. По ожиданиям НБУ, инфляция в годовом измерении должна была вернуться к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. в Украине инфляция ускорилась – до 16,2 процента.