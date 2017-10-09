Цена на газ для населения может вырасти на 18%

С учетом налогов, наценок поставщиков и транспортных расходов конечная цена для населения и коммунальщиков составит 8,032 тыс. грн при нынешнем тарифе в 6,937 тыс. грн за тысячу кубометров.

Тем не менее в Кабинете министров Украины считают, что соответствующая цена вовсе неприемлема из-за низкой платежеспособности населения.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров № 187 от 22 марта текущего года, разработанная Министерством экономического развития и торговли. В частности, оно рассчитывается на базе импортного паритета.

Кстати, Кабмин должен был опубликовать этот показатель еще первого июля. Вместо этого 26 сентября Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина намерена предлагать МВФ оставить цены на природный газ на прежнем уровне.