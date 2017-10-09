Нефть Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

По информации издания, нефть Brent торговалась на отметке в 55,75 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,13% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно полученным недавно данным, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,45 доллара за баррель. Таким образом, стоимость фьючерсов прибавились на 0,32%.

Кстати, цены на нефть демонстрировали рост на фоне встречи лидеров России и Саудовской Аравии, на которой обсуждалась возможность продления соглашения о сокращении нефтедобычи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт нефти из США превысят импорт к 2023 году, благодаря стабильному росту добычи сланцевой нефти. Так, продажи американской нефти на внешних рынках к 2031 году достигнут 3,3 млн баррелей в сутки (б/с). При этом добыча сланцевой нефти к 2025 году вырастет в два раза – до 14,2 млн б/с.