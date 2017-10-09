НБУ в понедельник немного поднял курс гривны Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне: 100 долл - 2673,9931 грн; 100 евро - 3130,4437 грн; 10 российских рублей - 4,6294 грн. При этом регулятор установил на 9 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: Золото - 1098,147121; Серебро - 14,354760; Платина - 785,806347; Палладий - 791,837762. Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне: 100 долл - 2679,9684 грн; 100 евро - 3146,8189 грн; 10 российских рублей - 4,6543 грн. Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.

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