07:00 09.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ в понедельник немного поднял курс гривны

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

НБУ в понедельник немного поднял курс гривны

100 долл - 2673,9931 грн;

100 евро - 3130,4437 грн;

10 российских рублей - 4,6294 грн.

При этом регулятор установил на 9 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1098,147121;

Серебро - 14,354760;

Платина - 785,806347;

Палладий - 791,837762.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2679,9684 грн;

100 евро - 3146,8189 грн;

10 российских рублей - 4,6543 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.


 
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