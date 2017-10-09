Наличный доллар в понедельник упал до 26,98 гривен

Наличный евро также понизился на 11 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,98 гривен, а евро можно купить по 31,74 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,90, продажи 26,79 - 27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6324, продажи - 26,9780 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,50, продажи - 31,40-32,15 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0672, продажи - 31,7394 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,550-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,184, продажи - 4,686 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 6 октября 2017 года, наличный доллар потерял пять копеек. Наличные евро понизился на 13 копеек. Таким образом, американский доллар продавался по 27,09 гривен, а евро можно было купить по 31,85 гривен.