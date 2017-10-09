12:17 09.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС планирует заблокировать инвестиции в "Северный поток-2"

Брюссель планирует заблокировать инвестиции в российский проект "Северный поток-2" изменением газовых директив. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

ЕС планирует заблокировать инвестиции в

По информации ведомства, Европейская комиссия в конце ноября планирует пересмотр газовой директивы. Так, чтобы правила третьего энергетического пакета реформ в области газа и электроэнергии охватывали проекты, такие как "Северный поток-2".

Соответственно, если такие изменения будут поддержаны большинством правительств стран ЕС, "Газпром" будет обязан выполнить требования, которые могут сделать его убыточным.

Это означает проблемы для перспектив компании создать магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море и прекратить транзит газа через Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кропивницком установлено 1130 приборов для подсчета потребления газа. На реализацию этой программы ведомство НКРЭКУ выделило почти 30 млн грн, на которые компания сможет установить 2 448 тыс домовых счетчиков. 


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