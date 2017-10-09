Данилюк ждет новый транш МВФ до конца года

Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у Фонда по поводу пенсионной реформы, одобренной украинским парламентом на прошлой неделе. Об этом понедельник, 9 октября, в интервью Reuters заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Напомним, в сентябре Данилюк заявлял, что Украина может получить два транша Международного валютного фонда до конца года.

По его словам, министр финансов Александр Данилюк надеется, что шестая программа сотрудничества МВФ будет полностью реализована и станет последней.

Как сообщал УРА-Информ, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что для получения следующего транша Международного валютного фонда Украина должна помимо принятия пенсионной реформы, провести приватизацию и создать антикоррупционный суд. При этом она отметила, что миссия МВФ выразила оптимизм по поводу принятия пенсионной реформы.