В Украине увеличился экспорт табачных изделий

Согласно информации источника, в течении января-сентября месяца 2017 года украинское государство наторговало сигаретных изделий на сумму в пять млрд гривен. Кроме всего прочьего, Украина нарастила экспорт безалкогольных напитков.

Этого продукта Украина экспортировала безалкогольных напитков на 110 млн гривен, что примерно на 11 процентов больше, чем за прошлый 2016 год.

Ранее правительство приняло постановление об увеличении акцизов на алгокольные напитки и сигареты. Многие эксперты считают, что такие действия приведут к дополнительной "тенизации" этого рынка, что приведет к необоснованному повышению цен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять законопроект о повышении цен на табачные изделия в размере 20 процентов от акцизных сборов.