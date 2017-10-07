Украинцы смогут приобрести за 17 тысяч гривен год стажа

Про это сообщил замминистра социальной политики страны Николай Шамбир. Согласно его словам – ради принятия законопроекта про пенсионную реформу в нем сделали ограничение касательно того, что можно докупить себе максимум два года стажа работы.

При этом в окончательном варианте данное ограничение было снято. Минимальный страховой взнос на данный момент - 704 гривны в месяц – то есть 22% процента от минимальной украинской зарплаты в 3200 гривны. При этом с целью докупки стажа эта сумма должна быть умножена на 2 - отметил Шамбир.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионеры до 25-го октября получат пересчитанные пенсии.