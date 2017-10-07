08:00 07.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы смогут приобрести за 17 тысяч гривен год стажа

Стоимость покупки года страхового стажа для украинца составит около 17 тысяч гривен. 

Украинцы смогут приобрести за 17 тысяч гривен год стажа

Про это сообщил замминистра социальной политики страны Николай Шамбир. Согласно его словам – ради принятия законопроекта про пенсионную реформу в нем сделали ограничение касательно того, что можно докупить себе максимум два года стажа работы.

При этом в окончательном варианте данное ограничение было снято. Минимальный страховой взнос на данный момент - 704 гривны в месяц – то есть 22% процента от минимальной украинской зарплаты в 3200 гривны. При этом с целью докупки стажа эта сумма должна быть умножена на 2 - отметил Шамбир.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионеры до 25-го октября получат пересчитанные пенсии.


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