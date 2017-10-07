Продолжает расти экспорт украинского меда

Экспорт украинского меда за 2017 год вырос на 57 процентов. Об этом передает пресс-служба украинского Центра поддержки экспорта.
Согласно информации службы, общая сумма экспорта за первые семь месяцев составила более 35 млн долларов. Основным покупалем "сладкого" продукта остается ЕС, которые потребили на 50 процентов больше меда, чем в 2016 году.
Только десять стран покупают почти 90 процентов меда : (+ 4000 процентов) составил экспорт в Бельгию, за ней следуют Канада (+594 процентов), Испания (+443 процентов), США (+214 процентов), Дания (+147 процентов), Франция (+83 процента).
В своб очередь, в США украинского меда было экспортировано на 39 процентов больше, чес за 2015-2016 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-августе 2017 года Украина уже отправила на экспорт сахара на 822 миллиона гривен.