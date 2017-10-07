Когда в Украину начнут приходить крупные инвесторы

Об этом он рассказал на Киевском экономическом форуме.

Мингарелли утверждает, что только когда в Украине деятельность на всех уровнях будет регламентироваться основами права, тогда в страну "потекут" иностранные капиталы.

Инвесторы обеспокоены тем, что в стране существует нестабильная экономическая и политическая ситуация. Они не желают рисковать своими финансами, боясь "пролететь" и потерять свои деньги.

В Украине СБУ и бюрократия очень сильно прижимают как украинский, так и европейский бизнес. Уровень коррупции сильно влияет на повышение инвестиционного климате украинского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году Украина рассчитывает получить на внешних рынках заимствований около двух миллиардов долларов.