Когда в Украину начнут приходить крупные инвесторы

Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украину иностранные инвесторы готовы прийти только тогда, когда в стране будет преобладать верховенство права.
Об этом он рассказал на Киевском экономическом форуме.
Мингарелли утверждает, что только когда в Украине деятельность на всех уровнях будет регламентироваться основами права, тогда в страну "потекут" иностранные капиталы.
Инвесторы обеспокоены тем, что в стране существует нестабильная экономическая и политическая ситуация. Они не желают рисковать своими финансами, боясь "пролететь" и потерять свои деньги.
В Украине СБУ и бюрократия очень сильно прижимают как украинский, так и европейский бизнес. Уровень коррупции сильно влияет на повышение инвестиционного климате украинского государства.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году Украина рассчитывает получить на внешних рынках заимствований около двух миллиардов долларов.