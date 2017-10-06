В пятницу доллар в обменниках потерял пять копеек

Наличные евро понизился на 13 копеек. Таким образом, сегодня американский доллар продается по по 27,09 гривен, а евро можно купить по 31,85 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,60-26,85, продажи 26,92 - 27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,7375, продажи - 27,0856 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70-31,65, продажи - 31,60-32,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2011, продажи - 31,8530 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,600, продажи - 4,600-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,240, продажи - 4,716 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 5 октября 2017 года, наличный доллар набрал шесть копеек. Наличный евро повысился на семь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,14 гривен, а евро можно было купить по 31,98 гривен.