17:18 06.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина в 2018 году произведет товаров и услуг на 400 миллиардов гривен

В 2018 г. в Украине смогут произвести товаров, а также услуг на 300-400 миллиардов гривен.

Украина в 2018 году произведет товаров и услуг на 400 миллиардов гривен

Такое сообщение сделал украинский премьер В. Гройсман – в рамках бизнес-форума "Moldova Business Week 2017". Согласно его словам – это будет в сравнении с 2017 г. В стране получится произвести услуг и товаров минимум на 300-400 миллиардов гривен.

Это - серьезный ресурс, который хотят задействовать - чтобы развивать украинскую экономику. Гройсман также добавил, что правительство убеждено в том, что в 2018 г. экономика страны вырастет на три процента.

Как сообщал УРА-Информ, торговля между Украиной и Молдовой выросла за последнее время на 30 процентов.


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